18日夕方、山形県遊佐町で農業用の倉庫1棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。酒田地区広域消防によリますと、18日午後6時20分ごろ、遊佐町庄泉の農業、高橋寛一さん（78）の農業用倉庫が燃えていると119番通報がありました。駆け付けた消防が消火にあたり、火はおよそ2時間半後に消し止められました。けが人はいませんでした。警察の調べによりますと、倉庫1棟が全焼し、中にあった農機具なども焼けたというこ