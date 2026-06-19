山形県新庄市の県営住宅で不審火が相次いでいます。18日深夜も1階出入口付近に置かれていた雪かき用シャベルや分電盤が焼ける火事があり、住民1人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。不審火があったのは新庄市金沢の県営三吉町アパートです。警察によりますと、18日午後10時40分ごろ、この県営住宅で停電が発生し、住民の男性が部屋の外を確認したところ、下の階から煙が上がっているのに気付き、119番通報しました。