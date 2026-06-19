映画『トイ・ストーリー3』公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』、映画『トイ・ストーリー4』公式アートブック『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー4』（どちらもKADOKAWA刊）が、30日に同時発売する。【掲載カット】ウッディは2と3でどう変わった？比較シーンも『ジ・アート・オブ トイ・ストーリー3』では、世界的に著名なアニメーション史家チャールズ・ソロモン氏が、ピクサーチームが新たな冒険を創り