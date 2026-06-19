オランダを訪問中の天皇陛下は王妃と共にオランダの画家レンブラントの名画を鑑賞された。18日、陛下はマキシマ王妃とともに首都アムステルダムにある国立博物館を訪問された。現在修復が進められているオランダの画家レンブラントの名作「夜警」を鑑賞し、陛下は「いつから描き始めたんですか」などと尋ねられた。これに先立ち、ウィレムアレクサンダー国王と一緒にオランダ最古のライデン大学を訪問された。国王：これがいとこの