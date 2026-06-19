違法スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーとみられる男らが逮捕されました。東京・新宿駅などで女性に声をかけ、「キャバクラとかどうかなと思って。LINEだけいいっすか？」などとスカウトした疑いが持たれています。警視庁によりますと、古舘滉太容疑者ら2人は、ことし3月から4月にかけ、JR新宿駅の構内などで「キャバクラとかどうかなと思って」などと女性に声をかけ、スカウト行為をした疑いがもたれています。古舘容疑者