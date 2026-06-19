■FIFAワールドカップ2026グループAメキシコ 1 − 0 韓国（日本時間19日、エスタディオ・グアダラハラ／メキシコ）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦韓国（FIFAランク22位）が日本時間19日、メキシコ（同13位）と対戦し、0ー1で敗れた。勝ち点3のままグループA2位で決勝トーナメント進出は最終節までもつれ込む結果となった。前半、互いになかなかネットを揺らすことができず試合