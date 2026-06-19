身寄りのない高齢者支援のイメージ頼れる親族ら身寄りのない高齢者の支援を強化する社会福祉法などの改正法が19日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。単身世帯が増加し、親族間のつながりが薄れる中、各地の社会福祉協議会（社協）などが日常生活や入退院、死後の手続きを包括的に支援する仕組みを法制化。十分な資力がない人は無料や低額で利用できるようにする。厚生労働省は2028年6月までの開始を目指す。新たな