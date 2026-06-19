郵便局網の維持に向けた支援策が盛り込まれた改正郵政民営化法と関連法が１９日、参院本会議で可決、成立した。郵政民営化法の本格改正は２０１２年以来、１４年ぶり。日本郵便への新たな交付金制度を創設し、公的サービスを担う同社の役割を明記することが柱だ。自民党が中心となって議員立法としてまとめた。改正法では、全国の郵便局網の維持費などに充てるため、日本郵便に対する新たな交付金制度を２７年度から始める。政