サックス奏者の上野耕平が１９日、Ｘを更新。自身の結婚が報じられたことについて言及した。上野はＮＨＫの林田理沙アナと結婚し、林田アナは妊娠しているとの報道が流れた。一夜明けたこの日、上野は「何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい」と切り出し「昨年１２月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年１０月に入籍、そして今年の１１月ごろに子供が生まれる予定です」と報告。

◆上野耕平、自身のXでの投稿 いつも応援して下さるファンの皆様へ



何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい。



昨年12月に僭越ながら結婚を皆様にご報告させていただきました通り、昨年10月に入籍、そして今年の11月ごろに子どもが生まれる予定です。… — 上野耕平/Kohei Ueno (@KoheiUeno710) June 19, 2026