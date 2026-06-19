『婦人公論』2026年7月号の表紙は、俳優の仲間由紀恵さん。出産や子育てを経験したことで、母親役の背景も想像しやすくなったという仲間さん。普段は、7歳になる双子の息子たちに翻弄されているそうで――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子構成：篠藤ゆり）【写真】朝ドラ『風、薫る』の現場の雰囲気は…* * * * * * *個性を大事に気がつけば、10代でデビューしてから30年以上経っている