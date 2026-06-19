経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「「高額療養費」の負担増で、私たちの健康は？」です。（イラスト：さかがわ成美「婦人公論」2026年6月号より掲載）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *「高額療養費」の負担増で、私たちの健康は？8月からはじまる「高額療養費制度」の上限額引き上げで、制度利用者の約8割が負担増