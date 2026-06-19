ものまねタレントのりんごちゃんは6月18日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。【写真】りんごちゃんの最新ショットに驚きの声「素直に美人だ」りんごちゃんは2枚の写真と1枚の画像を公開。1枚目はカメラに向かってほほ笑む上半身のカットで、2枚目は全身ショットです。レースをあしらったシャツにベストを重ね、白いチュールスカートやパールのイヤリングを組み合わせたフェミニンなコーディネートを披露してい