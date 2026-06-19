トヨタの「最新コンパクトSUV」がスゴい！トヨタの欧州法人は2025年12月15日、コンパクトSUV型BEV（電気自動車）「アーバンクルーザー」の欧州仕様に関するスペックを正式発表しました。アーバンクルーザーは、スズキがインドで製造する「eビターラ」のOEMモデルで、現時点では欧州市場限定での導入となっています。【画像】超カッコいい！ これがヤリスクロスより“ちょっと大きい”「最新SUV」です！（30枚以上）欧州で最