最新の一部改良とカローラへの反響トヨタは2026年5月12日に、セダンタイプの「カローラ」の一部改良をおこない発売しました。さらに、2026年10月にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念しアップデートした特別仕様車も同時に発表されています。新しくなったカローラについて、現在の販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。【画像】これが特別なトヨタ新「カローラ」です！ 画像で見る！（30枚以上