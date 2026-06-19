カプコンのSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』のタイトルアップデートが6月19日に配信され、主人公ヒューのアウトフィット「らくがきスーツ」が本編で使用可能になった。あわせて、主題歌「Memories Are You」フルバージョンのミュージックビデオも公開されている。 【画像あり】このスーツが父の日のプレゼント？ スクリーンショット 「らくがきスーツ」は、