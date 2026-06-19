ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より、「にじネイル Shiny」グッズが6月19日18時から販売開始されることが発表された。 【画像あり】ライブのオシャレにもいいかも？グッズラインナップ 今回登場する「にじネイル Shiny」は、にじさんじ所属の魁星、甲斐田晴、叶、北見遊征、葛葉、榊ネス、ローレン・イロアスの7名による、煌びやかなパーティー