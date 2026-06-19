『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』を盛り上げる「バケバケ応援隊」に、FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と早瀬ノエルが就任することが発表された。2人は本編で声優にも挑戦する。 参考：FRUITS ZIPPER 仲川瑠夏が“映画愛”を熱弁！オールタイムベストや推し俳優への熱い思いも 1990年より『漫画アクション』で連載開始、1992年にTVアニメの放送がスタートした『クレヨンしんちゃん