現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＡでメキシコ代表と韓国代表が対戦し、ホストカントリーである前者が１−０の勝利。グループ首位通過を確定させ、決勝トーナメント進出一番乗りを果たした。じりじりした展開が続いた前半を０−０で終え、ついに50分、試合が動く。韓国はＧＫキム・スンギュが味方ＤＦとぶつかってクロスボールをファンブル。このこぼれ球をルイス・ロモに決められ、先制を許してしまう。ホン・ミ