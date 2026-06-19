熱帯低気圧 a 【画像】今後の全国の天気を地方ごとに 2026年06月19日10時10分発表気象庁 19日9時の実況 種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯12度40分 (12.7度)東経143度50分 (143.8度)進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)中心気圧    1006 hPa中心付近の最大風速