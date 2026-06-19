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熱帯低気圧 a 【画像】今後の全国の天気を地方ごとに 2026年06月19日10時10分発表気象庁 19日9時の実況 種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域 マリアナ諸島中心位置 北緯12度40分 (12.7度)東経143度50分 (143.8度)進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)中心気圧 1006 hPa中心付近の最大風速