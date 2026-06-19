北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＡ第２節の２試合が行なわれた。チェコ対南アフリカは１−１のドロー。メキシコ対韓国は、メキシコが１−０で接戦を制した。この結果、メキシコが連勝を飾り、勝点６でグループ首位通過を確定。韓国が勝点３で２位につけ、チェコと南アフリカは共に勝点１で、得失点差で上回るチェコが３位だ。 グループＡ／ここまでの結果と今後の予定▼第１節メキシコ ２−０ 南アフリカ