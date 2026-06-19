痛い黒星だ。現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのA組２節で、韓国代表は開催国でかつて日本代表監督を務めたアギーレが率いるメキシコ代表と対戦。０−１で接戦を落とし、２−１で勝利したチェコ戦からの連勝を逃した。スコアレスで折り返すと、後半開始直後の50分に失点。FC東京に所属するGKキム・スンギュが、イ・ギヒョクと交錯したこともあり、ボールをキャッチしきれずこぼしたところを、ルイス・ロモが押