メキシコ代表は現地６月18日、北中米Ｗ杯のグループＡ第２節で韓国代表と対戦。50分に相手GKのキャッチミスでこぼれたボールをルイス・ロモが蹴り込み、先制する。この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、ハビエル・アギーレ監督は「非常に厳しい、タフな試合だった」と振り返る。「我々はお互いをよく知っている。お互いに激しくプレッシャーをかけ、よく走り、スペースを与えなか