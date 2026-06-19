42年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、再審=裁判のやり直しに向けた協議が行われ、検察が有罪を主張しない方針であることが分かりました。 1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件では、阪原弘さんが無実を訴えましたが無期懲役が確定し、服役中に病死しました。 遺族の求めが認められ、今年2月に再審=やり直しの裁判が開かれることが決まり、裁判所と検察、弁護団による3回目の三者協議が行われました。 弁護団によ