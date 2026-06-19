「THERAMPAGE」のボーカル・吉野北人（29）が18日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。素顔を明かした。吉野と、番組MCを務める歌手で女優の鈴木愛理は10月23日公開の映画「昨夜は殺れたかも」（監督松木創）で共演している。お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が「愛理ちゃんから見て、北人くんはあざとい部分ありそう？」と聞くと、鈴木は「10月に公開される映画で一緒だ