◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１９日、美浦トレセン２４年のフラワーＣ覇者ミアネーロ（牝５歳、美浦・林徹厩舎、父ドゥラメンテ）は、Ｂダートコースを周回したのち、坂路へ。６２秒４―１４秒９を気合の乗った様子でマークした。林調教師は「いい雰囲気です。きのう（１８日）のゲート練習も問題なかったですし、馬体の面も何も問題ありません」と気配の良さを感じ取る。