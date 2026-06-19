サックス奏者・上野耕平（３３）が１９日に自身のＸを通じて妻の第１子妊娠を公表した。スポーツ報知の取材によると、お相手はＮＨＫの林田理沙アナウンサー（３６）であることが分かっている。２人は昨年１０月に結婚し、上野は「今年の１１月ごろに子どもが生まれる予定です」と報告。林田アナにとっては再婚相手である上野はどんな人物なのか―。昨年のクリスマスイブに結婚を発表した上野は、お相手について「とってもまっ