◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１９日、ファーム・リーグ中日戦のスタメンを発表した。先発は山城京平投手。１２日の同・ハヤテ戦（ジャイアンツタウンスタジアム）は先発したが、初回に２死を取ったところで降雨のためノーゲームとなった。ここまで２軍では１１試合に登板（５先発）して０勝１敗、防御率３・８１。１軍再昇格へアピールを続ける。打線は浅野翔吾外野手が「