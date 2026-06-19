◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス第１日（１９日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）最終組が前半を終了した。プロ２年目の２０歳の神谷桃歌（伊藤園）が１０番からスタートし、前半の９ホールを５バーディー、ボギーなしの３１で回り、５アンダーで首位。１打差の２位に１１ホールを消化した吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）、１０ホールを消化した菅楓華（ニトリ）らが続く。今大会の終了時点のメ