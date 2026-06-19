今年３月にフジテレビを退社することを公表していた勝野健アナウンサー（２６）が１９日、自身のインスタグラムを更新し、同局を退社したことを報告した。「先日、フジテレビを正式に退社いたしました」とつづり、「４年間という短くとも濃密な時間は、本当にたくさんの出会いと学びに恵まれた日々でした。支えてくださった皆さま、そして共に歩んでくださったすべての皆さまに心から感謝しています。４年間、本当にありがとう