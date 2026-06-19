フリーの杉崎美香アナウンサーが１９日までに自身のインスタグラムを更新し、“再会ショット”を披露した。杉崎アナがアップした写真に写っていたのは、フジテレビの遠藤玲子アナウンサー。「先週『ぽかぽか』の生放送前に、遠藤ちゃんが、楽屋に遊びに来てくれた時の写真」と説明し、「メイク中ずーっとおしゃべりしていた。４０分くらい」とつづった。「しばらくはお互い時間が合うことはないと思うのだけど、長ーい目で見