◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）ＦＩＦＡランク２５位の韓国は同１４位のメキシコと対戦し、０−１で敗れ、決勝トーナメント進出はお預けとなった。開催国のメキシコが一番乗りで決勝トーナメント進出を決めた。韓国は前半、０−０で折り返したが、後半５分に痛いミスから失点した。ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理しようとしてＭＦ李期奕（イ