薩摩、大隅地方では、昼過ぎにかけて激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。 土砂災害に引き続き注意してください。 気象台によりますと、梅雨前線が九州付近に停滞している影響で、暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県内は大気の状態が非常に不安定になっています。 屋久島町尾之間では、19日午前0時20分までの1時間に74ミリの非常に激しい雨を観測しました。 薩摩、大隅地方では、19日昼過ぎにかけて局地的に雷