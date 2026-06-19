【梅雨前線北上】九州 警報級大雨のおそれ 九州付近にある「梅雨前線」が朝鮮半島まで北上します。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで１９日（金）２０日（土）と「大雨のおそれ」があります。 「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みです。詳しくは、 にまとめてあります。 【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？ 雨雲が予想以上に発達した場合や、激