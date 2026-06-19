今月上旬の台風6号の影響で実が落ちる被害もあった奄美大島のパッションフルーツ。 瀬戸内町では出荷が始まり、鎌田町長らが塩田知事に出荷を報告しました。 パッションフルーツの生産量が日本一の鹿児島県。「瀬戸内パッション」は甘酸っぱくてみずみずしく香り高いのが特徴です。 協議会に加盟する町内の30戸の農家が2.8ヘクタールで栽培しています。 この日は鎌田愛人町長らが県庁を訪れ、塩田知事