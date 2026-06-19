【モデルプレス＝2026/06/19】株式会社Gielプロダクション「Son」は6月19日、公式サイトを更新。人気YouTuber・ばつまる夫婦との契約を解除することを発表した。【写真】次男がスシローで醤油咥える過去動画に言及した人気家族YouTuber◆ばつまる夫婦、所属事務所が契約解除ファミリー系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」は、夫のジョニー（HIRO）、妻のKANA、そして2人の子どもたちの日常を発信している人気YouTuber。騒動の発端