米株先物下げ拡大、米イラン先行き不透明感バンス氏がスイス訪問中止 東京時間12:28現在 ダウ平均先物SEP 26月限51850.00（-158.00-0.30%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7540.50（-30.25-0.40%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30553.75（-166.00-0.54%）