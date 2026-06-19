米イラン先行き不透明感、バンス米副大統領がスイス訪問取りやめ 米国イラン協議がスイスで19日に始まる予定だったが、バンス米副大統領が急遽スイス訪問を延期した。 バンス氏はスイスに行く予定としつつも、時期については言及しなかった。今週末のどこかで交渉は始まる予定だが状況は変わる可能性もあると述べた。 問題を解決するには60日間では不十分との見方が多く、戦争終結に向けた協議の先行き不透明感が広がって