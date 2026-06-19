静岡県の航空に関する歴史などを紹介している静岡航空資料館の來館者が1万人に達し、18日記念式典が行われました。静岡航空資料館は静岡理工科大学が静岡県や世界の航空に関する歴史を伝えると共に航空輸送への興味を深めてもらおうと2013年に設立しました。きのうは社会科見学で訪れた牧之原市の坂部小学校の児童たちといっしょに來館者1万人達成を祝いました。（参加した児童）「昔の飛行機の操縦の仕方とか知れもっと知りたいと