国内最大級の生産量を誇るエビの陸上養殖場がある磐田市で、児童に地元の特産品を知ってもらおうと出前授業が行われました。この授業は磐田市立竜洋東小学校の3年生を対象に行われ、エビの陸上養殖場を運営するNTTグリーン＆フードの職員が講師を務めました。児童は学校のプールよりも大きい水槽に15万匹のエビがいることや、徹底した管理をすることで殻が柔らかいエビに育つことをなどを学んでいました。授業で