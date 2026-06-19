サッカー女子の日本代表の「なでしこジャパン」の選手などが18日、大分県別府市の病院を訪れ、患者たちと交流しました。 西別府病院を訪れたのは、なでしこジャパンのメンバーとして、ワールドカップ優勝を経験した川澄奈穂美選手や現役の代表の熊谷紗希選手など5人です。 選手たちはメディカルチェックを受けるため、毎年病院を訪れていて、その度に患者や併設する施設の利用者と交流しています。18日もボ&