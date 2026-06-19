二宮和也と若林正恭のコンビがMCを務める、Prime Videoで独占配信中のバラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』。参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦が繰り広げられる同番組は、一体どのように作られているのか。実際に3rdステージの収録に“芸能記者”として立ち会った様子を紹介していきたい。【撮り下ろし写真】プレイヤーたちも記者に驚き！心理戦が繰り広げられる同番組は、MCの