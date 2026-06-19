大分県佐賀関で起きた大規模火災から18日で7カ月。復興住宅に入らないことを決め、新たな生活へと歩みを進めた被災者もいます。 ◆橋本れい子さん 「開きました。どうぞ～、うわー、お父さん、すごいやん」 これから暮らすことになる市営住宅の部屋を見て心を躍らせていたのは、橋本元紀さん・れい子さん夫妻です。 ◆橋本さん夫妻 「ソファーベッドここに持ってくればいい。どこでも置ける。持ってこよう