お笑い芸人のヒロシ（54）が18日、自身のインスタグラムを更新。“愛車”が修理から戻ってきたことを明かし、写真をアップした。【写真】「カッケー」「似合ってます」修理を終えた“愛車”と並び笑顔のヒロシ「やっと修理から戻ってきた！」と書き出し、“愛車”バイクのカワサキ『KH250』の前でピースサインを決めた2ショット写真を投稿。「修理ばかりや！」と話すヒロシだが、大事に乗り続ける“バイク愛”がうかがい知れた