17日に土砂崩れが起きた大分県九重町では雨の様子を見ながら、慎重に復旧作業が進められています。 土砂崩れ現場 ◆TOS渡辺一平記者（19日午前） 「現場付近では朝から雨が降り続いています。 きょうは土砂の撤去作業などが予定されていますが、 雨の影響で現在作業を中断しているということです」 九重町松木では17日夜に土砂崩れが発生し、住宅1棟が全壊し、住人の55歳の女性が足の骨を折る大けがをしました