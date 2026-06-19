ONE OK ROCKが11thアルバム『DETOX』を携えて開催したスタジアム＆ドームツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』より、ファンの間で“伝説”とも語られる横浜・日産スタジアム公演（2025年8月31日）の模様を収録したDVD＆Blu-ray『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM』が、7月29日にリリースされる。【動画】熱い…！『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM』 ティーザー動画同作は、