韓国を破って決勝トーナメント進出を決め、喜ぶメキシコの選手たち＝グアダラハラ（ロイター＝共同）メキシコは後半5分、こぼれ球をロモが右足で押し込んで先制し、これが決勝点になった。終盤はGKランヘルが好守で危機をしのいだ。韓国は失点の場面でGK金承奎が味方DFとぶつかり、キャッチングしようとした球を落とした。選手交代で次々に攻撃的な選手を投入して攻勢に転じたが、強固なブロックを築く相手守備を崩せなかった