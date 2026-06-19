横浜市の路上で帰宅途中の女子高校生を押し倒し性的暴行を加えたとして、元プロキックボクサーの男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された元プロキックボクサーの斎藤信次郎容疑者はことし2月、横浜市泉区の路上で帰宅途中の女子高校生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。斎藤容疑者は歩いていた女子高校生に後ろから抱きつき、すぐ近くの畑まで連れていき押し倒したということです。女子高校生の母親が警察に110番