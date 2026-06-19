俳優の伊藤かずえさんが6月18日、自身のインスタグラムを更新。30年以上乗り続けている愛車、日産『シーマ』のレストアから “まもなく5年” になる最近の様子を公開しました。【写真を見る】【 伊藤かずえ 】30年以上乗り続ける愛車 日産『シーマ』の近況を報告「レストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」伊藤さんは「シーマレストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ。」と投稿。車の