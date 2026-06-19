FIFAワールドカップ、日本対チュニジア戦まであと2日、日本代表が決戦の地メキシコ・モンテレイに到着。一方、久保建英選手（25）は第2戦を欠場することが決まりました。ベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った日本代表。前日は別メニュー調整だった上田綺世選手（27）も全体練習に復帰しました。一方、オランダ戦で左ひざを負傷した久保選手は、チュニジア戦へ向けチームに帯同せず、ナッシュビルに残り治療に専念すること