MLB・エンゼルスは日本時間19日、マイク・トラウト選手を10日間の負傷者リスト(IL)入りしたことを発表しました。トラウト選手は前日のダイヤモンドバックス戦で一塁へ走塁した際に右ハムストリングを痛めました。試合後に受けたMRI検査の結果、右ハムストリングの肉離れと判明しました。今季のトラウト選手はここまで74試合に出場し、打率.234、17本塁打、36打点を記録。リーグ最多タイの54得点をマークするなど攻撃の中心として活